Google решила обжаловать решение суда по иску о YouTube-канале «Царьград». Об этом сообщает российское издание Forbes.
Ранее мы уже рассказали, что российский суд вынес беспрецедентное решение против Google за то, что компания заблокировала YouTube-канал «Царьград» и удалила часть видеороликов. Решение суда предписывает американской компании отныне и в течение неопределенного срока выплачивать по 100 тысяч рублей в качестве неустойки за время, которое «Царьград» не работал и не мог зарабатывать деньги — её придется платить до тех пор, пока канал не восстановят на площадке.
Google подала кассационную жалобу на решение суда и попросила приостановить начисление штрафа на то время, пока жалобу рассмотрят. В качестве основания компания приводит тот факт, что ответчиком в судебном процессе выбрали «не того» — им выступает российское юридическое лицо ООО «Гугл». Но дело в том, что это юрлицо не имеет никакого отношения к модерации или администрированию контента на YouTube — а суд потребовал разблокировать канал и вернуть видеоролики именно от него.
На деле же американский офис Google уже снял блокировку с «Царьграда» и вернул видеоролики на площадку (правда, часть из них не подлежит восстановлению), то есть технически решение суда было исполнено. Однако неустойка продолжает начисляться, хотя для этого уже нет оснований. Именно эту путаницу и предстоит рассматривать властям РФ.
Ранее мы рассказали, какие видеоролики недавно набрали аж триллион просмотров на YouTube. Кроме того, мы собрали набор приложений, которые способны заменить собой аналогичный софт от Google на смартфоне.
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