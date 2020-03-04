Google официально отменила свою ежегодную конференцию для разработчиков I/O из-за рисков с эпидемией коронавируса. Об этом компания рассказала в своем блоге.
Мероприятие, которое было запланировано на период 12-14 мая пройдет в другом формате. Участники, которые приобрели билеты, получат полный возврат средств. Вероятно Google проведет конференцию I/O 2020 в режиме онлайн.
Google I/O — это мероприятия компании, в рамках которого демонстрируются подробности об обновлении Android, а также о других продуктах и сервисах. Конференция проводится с 2008 года.
Напомним, в этом году из-за рисков заражения коронавирусом Covid-19 были отменены выставка Mobile World Congress, конференция для разработчиков F8 от Facebook и мероприятие для маркетологов Global Marketing Summint.
Мероприятие, которое было запланировано на период 12-14 мая пройдет в другом формате. Участники, которые приобрели билеты, получат полный возврат средств. Вероятно Google проведет конференцию I/O 2020 в режиме онлайн.
Google I/O — это мероприятия компании, в рамках которого демонстрируются подробности об обновлении Android, а также о других продуктах и сервисах. Конференция проводится с 2008 года.
Напомним, в этом году из-за рисков заражения коронавирусом Covid-19 были отменены выставка Mobile World Congress, конференция для разработчиков F8 от Facebook и мероприятие для маркетологов Global Marketing Summint.
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