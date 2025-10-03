Google отнимет главное преимущество Android перед iOS в следующем году

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Компания Google всерьез решила ввести контроль установки приложений в обход магазина. По ее словам, сама возможность сохранится, однако ее реализация будет очень напоминать iOS.

Согласно источнику, при первой попытке пользователя установить стороннее приложение на Android-устройстве активируется служба «Android Developer Verifier». Она будет проверять ключ подписи и имя пакета приложения через сервер Google, действительно ли разработчик проверенный. Всё это очень похоже на то, как работает проверка пакетов в iOS на территории стран ЕС.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Кэши самых популярных приложений будут храниться локально, чтобы их можно было установить без подключения к интернету, но подавляющее большинство софта не удастся поставить без активной сети. При этом некоторые изменения будут уже в следующем году распространены в том числе на старые версии Android, но точный их список не приводится. Так что в какой-то момент вы можете обнаружить на своем старом Android-смартфоне проблему с установкой APK. 

-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
How-to Geek
Cсылки по теме:
One UI 8 уже доступна для этих смартфонов Samsung Galaxy. Проверьте свой
Google скопирует функцию непрерывности Apple для Android
+1 причина купить iPhone: на Android-смартфонах обнаружили нечто странное

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс
Водители в РФ нашли идеальную замену Hyundai Solaris и Creta и массово переходят на нее
Wildberries начал выдавать банковскую карту всем желающим. Как она выглядит и в чём её преимущества и недостатки?
Часто отключают мобильный интернет? Что делать и как подготовиться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии