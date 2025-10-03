Google отнимет главное преимущество Android перед iOS в следующем году

Фото: UnsplashКэши самых популярных приложений будут храниться локально, чтобы их можно было установить без подключения к интернету, но подавляющее большинство софта не удастся поставить без активной сети. При этом некоторые изменения будут уже в следующем году распространены в том числе на старые версии Android, но точный их список не приводится. Так что в какой-то момент вы можете обнаружить на своем старом Android-смартфоне проблему с установкой APK.
Компания Google всерьез решила ввести контроль установки приложений в обход магазина. По ее словам, сама возможность сохранится, однако ее реализация будет очень напоминать iOS.
Согласно источнику, при первой попытке пользователя установить стороннее приложение на Android-устройстве активируется служба «Android Developer Verifier». Она будет проверять ключ подписи и имя пакета приложения через сервер Google, действительно ли разработчик проверенный. Всё это очень похоже на то, как работает проверка пакетов в iOS на территории стран ЕС.
