Google переизобрела JPEG: фотки стали легче, красивее и открываются быстрее



Компания Google представила новую библиотеку кодирования изображений. Она поможет сжимать картинки эффективнее, не теряя в качестве.





Более точные психовизуально эффективные вычисления, благодаря которым картинка выглядит более четкой и имеет меньше заметных артефактов.

Поддержка 10 бит и более — традиционные способы кодирования JPEG предлагают только 8-битную динамику, что приводит к артефактам в виде полос на градиентных участках изображения.

Ускорение веб-трафика при использовании Jpegli — новый алгоритм сжимает картинки быстрее и эффективнее, благодаря чему странички сайтов могут подгружаться быстрее.

По заявлениям самой Google, новая разработка под названием Jpegli способна сжимать фотографии на 35% эффективнее, причем конвертация происходит быстрее, а качество меньше проседает. Вот методы, которые использует Jpegli:Компания собирается внедрять Jpegli в свои продукты, а также продвигать их среди других разработчиков. Отличительной особенностью этой библиотеки является обратная совместимость с существующими, поэтому внедрение не должно затянуться.