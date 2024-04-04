Google переизобрела JPEG: фотки стали легче, красивее и открываются быстрее

Олег

Google


Компания Google представила новую библиотеку кодирования изображений. Она поможет сжимать картинки эффективнее, не теряя в качестве.

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По заявлениям самой Google, новая разработка под названием Jpegli способна сжимать фотографии на 35% эффективнее, причем конвертация происходит быстрее, а качество меньше проседает. Вот методы, которые использует Jpegli:

  • Более точные психовизуально эффективные вычисления, благодаря которым картинка выглядит более четкой и имеет меньше заметных артефактов.
  • Поддержка 10 бит и более — традиционные способы кодирования JPEG предлагают только 8-битную динамику, что приводит к артефактам в виде полос на градиентных участках изображения.
  • Ускорение веб-трафика при использовании Jpegli — новый алгоритм сжимает картинки быстрее и эффективнее, благодаря чему странички сайтов могут подгружаться быстрее.
Компания собирается внедрять Jpegli в свои продукты, а также продвигать их среди других разработчиков. Отличительной особенностью этой библиотеки является обратная совместимость с существующими, поэтому внедрение не должно затянуться. 

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Источник:
Google
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