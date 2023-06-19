Google переосмыслила то, чем многие занимаются в интернете

Фото: Google



Компания Google прокачала свой сервис «Объектив» — теперь он умеет сканировать кожу. Об этом пишет New Atlas.



Согласно источнику, функция поиска по изображению в Google Lens теперь позволяет искать в сети не только информацию о птицах и растениях, но и о заболеваниях кожи. Всё просто: достаточно запустить приложение «Объектив» и навести видоискатель на нужный участок кожи. Есть возможность и загрузить уже созданный ранее снимок из галереи.



Google проанализирует фотографию, распознает её содержимое и предоставит информацию из сети. Например, если на руке выскочила бородавка или прыщ, то поисковик сможет распознать их и рассказать, что с этим делать.



Новая функция избавляет пользователя от самого неприятного процесса — просмотра фотографий чужих болячек в поисках похожей на свою. Кроме того, она поможет в тех случаях, когда вы не знаете, как описать проблему словами.



Однако не стоит безоговорочно доверять поисковику в вопросах здоровья: самый лучший врач — это человек.

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