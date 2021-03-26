В «Google-переводчике» обнаружен баг. Он переводит одну и ту же фразу по-разному, если перед ней подставлять имена известных политиков.
Ошибку в переводчике обнаружил и опубликовал ресурс «ПолитРоссия». Фразу changed for bad, которая может переводиться как «изменился к худшему», «Google-переводчик» распознает по-разному. Например, если написать Putin changed for bad, предложение будет переведено как «Путин изменился в худшую сторону». Однако, заменив фамилию российского президента на «Байден» или «Меркель», можно увидеть перевод «Байден изменился к лучшему» или «Меркель изменилась лучшему». В числе тех, кто, по мнению Google-переводчика, изменился в худшую сторону — Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган. А вот имена Барака Обамы, Джозефа Байдена, Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона неизменно связываются «Переводчиком» с позитивными переменами.
Российское представительство Google сообщило, что ошибка уже исправлена и фраза переводится правильно независимо от включенных в неё фамилий. Однако на момент публикации этого материала автор всё еще смог воспроизвести указанный баг «Переводчика». Вы можете проверить наличие или отсутствие ошибки самостоятельно на сайте https://translate.google.ru. Google не уточняет причин возникновения такого странного сбоя — если это была шутка какого-то сотрудника компании, то он может понести серьезное наказание.
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В чём проблема слева написать нормально, а справа кривой перевод и сделать скрин?
Тоже мне баг. :D