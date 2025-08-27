«Google Переводчик» стал намного полезнее





Компания Google представила бета-версию новой функции изучения языков в своем приложении «Google Переводчик». В скором времени функция, напоминающая популярный сервис Duolingo, станет повсеместно доступна пользователям iOS и Android.

Для начала работы с новой функцией пользователям необходимо нажать кнопку «Практика» с иконкой в виде шапки и настроить основные параметры: выбрать язык по умолчанию, язык для изучения, а также указать свой уровень подготовки и образовательные цели. На основе этой информации приложение автоматически сгенерирует персонализированные упражнения для развития навыков аудирования и разговорной речи.

Система предоставляет пользователям возможность отслеживать свой прогресс через детальную статистику и при необходимости корректировать уровень сложности заданий в зависимости от успехов в обучении. На начальном этапе функция поддерживает ограниченный набор языковых пар: англоговорящие пользователи могут изучать испанский и французский языки, а носители испанского, французского и португальского языков могут практиковать английский.