«Google Переводчик» стал намного полезнее

Александр


Компания Google представила бета-версию новой функции изучения языков в своем приложении «Google Переводчик». В скором времени функция, напоминающая популярный сервис Duolingo, станет повсеместно доступна пользователям iOS и Android.

Для начала работы с новой функцией пользователям необходимо нажать кнопку «Практика» с иконкой в виде шапки и настроить основные параметры: выбрать язык по умолчанию, язык для изучения, а также указать свой уровень подготовки и образовательные цели. На основе этой информации приложение автоматически сгенерирует персонализированные упражнения для развития навыков аудирования и разговорной речи.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Система предоставляет пользователям возможность отслеживать свой прогресс через детальную статистику и при необходимости корректировать уровень сложности заданий в зависимости от успехов в обучении. На начальном этапе функция поддерживает ограниченный набор языковых пар: англоговорящие пользователи могут изучать испанский и французский языки, а носители испанского, французского и португальского языков могут практиковать английский.
9
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
На OZON новая опция: товар забрал, ни копейки не отдал. Будете пользоваться?
От самодельных пломб для зубов до лекарства от рака: маркетплейсы травят и добивают россиян
OZON и другие компании нашли максимально дурацкий способ привлечь ваше внимание. Даже смотреть стыдно!

Рекомендации

Рекомендации

«Рокетбанк» раскрыл условия. Люди заказывали карты не глядя, а теперь массово отказываются
Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

John Doe
+786
John Doe
Они бы лучше сделали удобным сам переводчик, например, как у Яндекса. Но это ж для Гугла унизительно!
27 августа 2025 в 16:23
#