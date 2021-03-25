В Google Фото появилась категория «Cheers». В нее попадают фотографии, на которых изображены бутылки, банки и стаканы пива. Об этом сообщает 9to5Google. 

Причем, на снимке должно быть изображено именно пиво. Стаканы, банки и бутылки с другими напитками в эту категорию не попадут. 

Функция «Воспоминания» в Google Фото показывает коллекции ваших фотографий, сортируя их по категориям.  Все это отображается в формате, аналогичном сторис в Instagram. 

Ранее веб-версия Google Фото получила радикальные изменения. Она стала больше похожа на мобильные приложения Google Photos для Android и iOS. Появились вкладки Explore (Поиск ) и Favorites (Избранное).


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

9to5google 9to5google

Ссылки по теме:

На Android начали вылетать приложения? Найдено решение проблемы На Android начали вылетать приложения? Найдено решение проблемы

Попрощайтесь с элитарностью! Clubhouse выходит на Android этим летом, а пригласительную систему уберут Попрощайтесь с элитарностью! Clubhouse выходит на Android этим летом, а пригласительную систему уберут

Google Chrome вводит подключение https:// по умолчанию. Почему это очень важно для пользователей Google Chrome вводит подключение https:// по умолчанию. Почему это очень важно для пользователей