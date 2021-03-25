В Google Фото появилась категория «Cheers». В нее попадают фотографии, на которых изображены бутылки, банки и стаканы пива. Об этом сообщает 9to5Google.Причем, на снимке должно быть изображено именно пиво. Стаканы, банки и бутылки с другими напитками в эту категорию не попадут.Функция «Воспоминания» в Google Фото показывает коллекции ваших фотографий, сортируя их по категориям. Все это отображается в формате, аналогичном сторис в Instagram.Ранее веб-версия Google Фото получила радикальные изменения. Она стала больше похожа на мобильные приложения Google Photos для Android и iOS. Появились вкладки Explore (Поиск ) и Favorites (Избранное).