В сети появляется всё больше жалоб на новый баг смартфона Google Pixel 6 — сканер отпечатка пальца отказывается работать. Об этом написали в 9to5Google.
Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили подэкранные дактилоскопические датчики. Согласно источнику, они работают нестабильно — у некоторых пользователей смартфон отказывается включать сканер отпечатка пальца при включенной функции Always-On-Display. Пиктограмма датчика просто пропадает с экрана и разблокировать смартфон по отпечатку пальца просто невозможно. Проблема временно устраняется выключением Always-On-Display, однако впоследствии всё повторяется.
Некоторые пользователи отмечают, что этот баг проявляется у них после изменения скорости анимации интерфейса. Речь идет об известном «секрете» ускорения интерфейса Android-смартфона: владелец девайса открывает себе доступ к разделу «Для разработчиков» и в пункте «скорость анимации окон» выставляет значение 0,5х — в результате интерфейс смартфона становится более шустрым. На форуме Reddit отмечали, что у многих совпадал факт изменения скорости окон и отказ сканера отпечатка.
Два свежих смартфона от Google — Pixel 6 и Pixel 6 Pro — с момента их выхода успели неоднократно отметиться в СМИ своими багами и недоработками. Ранее мы писали о том, что у смартфонов периодически «плачет» фронтальная камера и мерцает дисплей, а обновление до Android 12 и вовсе превращает их в безжизненные кирпичи. Скорее всего, Google просто не успела как следует доработать свои устройства — отчасти об этом свидетельствует и недавний скандал с массовой отменой заказов на Pixel 6.
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