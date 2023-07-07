Google Pixel Fold поцарапали, подожгли и согнули наоборот. Настоящий триллер

Известный блогер JerryRigEverything получил в свои руки новый Google Pixel Fold и произвел над ним варварские опыты. Ролик появился на официальном YouTube-канале автора.JerryRigEverything регулярно проводит эксперименты над свежими девайсами, подвергая их различным типам физического воздействия — царапает, гнет, нагревает огнем и так далее. На этот раз ролик был особенно интересен, так как в руки блогеру попал первый сгибаемый смартфон от Google.Сначала были произведены обычные попытки поцарапать внешний и внутренний дисплей: первый оказался довольно стойким, а вот второй можно повредить даже ногтями. Металлические части корпуса оказались мало устойчивыми к царапинам, что неудивительно.Далее блогер перешел к тестам шарнира и «сгибаемости». Он от души насыпал песочка на внутренний дисплей и в щели шарнира, после чего хорошенько посгибал смартфон. Разумеется, пластиковое покрытие основного дисплея не выдержало таких экспериментов и покрылось царапинами разной степени глубины.Заключительным этапом стал тест на сгибаемость… в другую сторону. Смартфон довольно легко надломился по шарниру, после чего внутренний дисплей вышел из строя. Блогер доломал устройство и продемонстрировал, что сгибаемые смартфоны обнуляют все достижения индустрии в области прочности корпуса.