Google Pixel подснял владельца утром и разослал всем друзьям его обнаженку



Владельцы смартфонов Google Pixel жалуются на некорректную работу функции экстренного звонка. Она срабатывает случайно и отправляет другим людям фото и видео владельца в самых нелицеприятных ситуациях. Владельцы смартфонов Google Pixel жалуются на некорректную работу функции экстренного звонка. Она срабатывает случайно и отправляет другим людям фото и видео владельца в самых нелицеприятных ситуациях. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides Историю опубликовал пользователь Reddit. Он рассказал, что в один момент его друзья и члены семьи начали наперебой звонить ему и спрашивать, всё ли у него хорошо. Оказывается, его смартфон Pixel разослал дюжине контактов видео, на котором он был в обнаженном виде.



Историю опубликовал пользователь Reddit. Он рассказал, что в один момент его друзья и члены семьи начали наперебой звонить ему и спрашивать, всё ли у него хорошо. Оказывается, его смартфон Pixel разослал дюжине контактов видео, на котором он был в обнаженном виде.

«Телефон начинает звонить, и приходят сообщения. Друзья обеспокоены... но не столько моей безопасностью, сколько тем, что МОЙ ПИКСЕЛЬ РАЗОСЛАЛ ВСЕМ ФОТО/ВИДЕО МЕНЯ ГОЛОГО», — пишет пострадавший.



Судя по всему, пользователь пытался с утра выключить будильник и по ошибке несколько раз нажал кнопку питания. На Pixel это происходит после пятикратного нажатия. Активировался режим SOS, который, среди прочего, умеет снимать видео длительностью до 45 минут в момент запуска и выгружать его на сервер.



Далее ссылка на ролик отправляется в службы спасения, а также контактам, которые пользователь выбрал как «экстренные». Такая система в теории должна облегчить поиск пострадавшего среди завалов или, скажем, в лесу. Ссылку можно деактивировать вручную либо она отключится сама после 120 кликов по ней.



Другие владельцы Pixel поделились похожими историями. Смартфон заставал людей в самых разных интимных ситуациях, например, в туалете, и рассылал снимки контактам.





«Моя бывшая сделала это, когда эта функция SOS появилась много лет назад. По какой-то причине она решила протестировать фичу, когда пользовалась туалетом, и в итоге отправила мне несколько неловких фотографий с обеих камер. ... Мы хорошо посмеялись над этим», — пишет другой юзер Reddit.



К слову, устройства Apple тоже имеют проблему ложных вызовов 911, и спасатели даже просили владельцев iPhone и Apple Watch в таком случае не стесняться ответить оператору и сказать, что вызов был случайным, а не морозиться. К счастью, обнаженку «яблочные» девайсы пока не рассылают.