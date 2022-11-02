Google Pixel прошел испытание прочности: слабонервным лучше не смотреть

Известный блогер JerryRigEverything выпустил новое видео, на котором он царапает, гнет и поджигает новый Google Pixel 7 Pro.
После распаковки смартфона у блогера сразу возникли вопросы к глянцевой металлической полосе на задней части устройства. Даже совершенно новый телефон покрывается царапинами в этом месте спустя несколько минут.
При этом стекло дисплея оказалось довольно устойчивым к царапинам: повреждения появились лишь начиная с седьмого инструмента (блогер распределяет их по степени грубости). А вот металлическая рамка, кнопки и лоток для SIM-карты довольно легко собирают повреждения. Стекла камер тоже царапаются, как и задняя стеклянная крышка.
Что касается нагрева, то спустя 2-3 секунды взаимодействия с теплом OLED-матрица смартфона необратимо портится.
В вопросе прочности корпуса на изгиб слабым местом оказалась полоса антенны в верхней части смартфона на торце — металлическая рамка в целом достойно выдерживает давление, но предательски гнется в точке расположения пластиковой вставки.
Напомним, что Google готова подарить клиенту новенький Pixel 7 или Pixel 7 Pro в обмен на его подержанный iPhone.