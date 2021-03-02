





Hauwei начала развивать свой магазин приложений AppGallery после того, как из-за санкций США лишилась возможности использовать на своих устройствах Google Play. И теперь Ричард Ю, генеральный директор потребительского подразделения Huawei, поделился статистикой магазина за 2020 год.В AppGallery сейчас более 530 миллионов активных ежемесячных пользователей, причем рост за год составил 83%. За 2020 год пользователи совершили 384 миллиарда загрузок приложений, а созданием софта занимаются 2.3 миллиона разработчиков — на 73% больше, чем годом ранее.При этом Huawei не собирается останавливаться на достигнутом: магазин AppGallery уже доступен и на ПК, а охват по странам продолжает расти — если в начале сервис был доступен только в Китае, то теперь уже в 25 государствах.