Google Play защитит вас от загрузки всякого хлама

Описание приложений пополнятся тремя важными пунктами.
Так к описанию каждой игры или приложения добавят три пункта, которые могут предупредить о пустой трате времени:
- Приложение удаляли чаще других;
- У него мало отзывов;
- Мало активных пользователей в сравнении с аналогичными приложениями.
Сообщения не будут всплывать в отдельном окне перед загрузкой, они появятся на странице с описанием. В теории, это поможет пользователю с выбором, но станет проблемой для некоторых разработчиков, чье приложение запустилось недавно или требуется на короткий срок.