Google Play защитит вас от загрузки всякого хлама





Описание приложений пополнятся тремя важными пунктами. Описание приложений пополнятся тремя важными пунктами. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Приложение удаляли чаще других;

У него мало отзывов;

Мало активных пользователей в сравнении с аналогичными приложениями.

Google Play содержит миллионы приложений, и часть из них загружать определенно не стоит — все равно удалите. Поделки недобросовестных разработчиков могут быть плохо сделаны или вовсе оказаться мошенническими. Это особенно актуально для пользователей с ограниченным интернет-трафиком или низкой скоростью соединения. Поэтому в цифровой магазин внесут несколько изменений, которые были замечены в сборке версии 43.7.19-31.Так к описанию каждой игры или приложения добавят три пункта, которые могут предупредить о пустой трате времени:Сообщения не будут всплывать в отдельном окне перед загрузкой, они появятся на странице с описанием. В теории, это поможет пользователю с выбором, но станет проблемой для некоторых разработчиков, чье приложение запустилось недавно или требуется на короткий срок.