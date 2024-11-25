Google Play защитит вас от загрузки всякого хлама

Артем


Описание приложений пополнятся тремя важными пунктами. 

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Google Play содержит миллионы приложений, и часть из них загружать определенно не стоит — все равно удалите. Поделки недобросовестных разработчиков могут быть плохо сделаны или вовсе оказаться мошенническими. Это особенно актуально для пользователей с ограниченным интернет-трафиком или низкой скоростью соединения. Поэтому в цифровой магазин внесут несколько изменений, которые были замечены в сборке версии 43.7.19-31. 

Так к описанию каждой игры или приложения добавят три пункта, которые могут предупредить о пустой трате времени:

  • Приложение удаляли чаще других;
  • У него мало отзывов;
  • Мало активных пользователей в сравнении с аналогичными приложениями.

Сообщения не будут всплывать в отдельном окне перед загрузкой, они появятся на странице с описанием. В теории, это поможет пользователю с выбором, но станет проблемой для некоторых разработчиков, чье приложение запустилось недавно или требуется на короткий срок.
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Источник:
Android Authority
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