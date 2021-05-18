





Компания Google приняла на работу Хунг-Лин Ву, известного в интернете под ником topjohnwu. Это один из основных разработчиков Magisk — самой известной и продвинутой утилиты, которая взламывает Android и открывает доступ к закрытым возможностям платформы, значительно расширяя её функции, но ослабляя защиту.Хунг-Лин Ву принят на работу в команду Android Platform Security, которая занимается разработкой систем для защиты Android и других продуктов Google. Вряд ли сообщество хакеров воспримет эту новость с энтузиазмом, скорее они обвинят своего коллегу в измене идеалам.Magisk для Google — то же самое, что джейлбрейк-утилиты для Apple, компания годами закрывала в Android уязвимости, которые задействует этот инструмент. Хунг-Лин Ву теперь может раскрыть все секреты своего бывшего проекта, поэтому будущее Magisk под большим вопросом. Инженеры Google, в свою очередь, постоянно совершенствуют инструмент SafetyNet, который находит вредоносный код в приложениях на Android, а Magisk как раз считался вредоносом, поэтому его работа всё сильнее ограничивалась.Хунг-Лин Ву был одним из главных разработчиков Magisk. Он также создал утилиту MagiskHide, скрывающую элементы Magisk от Android и приложений, которые отказываются работать на взломанных смартфонах.В 2019 году Хунг-Лин Ву проходил интернатуру в Apple и работал над корневой платформой Siri. Затем он был официально нанят в Apple и около года работал над системой машинного перевода.