Google подняла на смех пользователей iPhone, потому что они вынуждены страдать

Олег

Google


Компания Google выпустила новую рекламу, в которой высмеяла отсутствие в iOS удобной функции поиска информации. На ролик обратили внимание в WCCF Tech.

В ролике показано, как Google Pixel пришел в гости к iPhone и с удивлением обнаружил, что все предметы обведены красным маркером. Оказывается, айфон (который явно играет роль своего владельца) пометил их, чтобы позже не забыть поискать о них информацию в сети. Pixel очень удивился, потому что в нем есть функция «обвести для поиска».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Компания тонко намекает, что пользователи iPhone регулярно страдают из-за необходимости запоминать или записывать всё, что они хотят найти в интернете. А владельцы Pixel и Samsung Galaxy могут просто обвести предмет на фото и сразу получить все необходимые данные. Изначально фича появилась в линейке Galaxy S24, а теперь пришла на Google Pixel 7 и 8, и в ближайшее время должна выйти для Galaxy S23. 


-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
WCCF Tech
Cсылки по теме:
Владельцы Samsung Galaxy S24 впервые оказались более счастливы своим девайсам, чем пользователи iPhone 15
На Android приходит главная фича iPhone, iPad и Mac. «Яблочное рабство» уйдет в прошлое
Google лезет в Android-смартфоны, как к себе в карман. Хорошо, что Apple так не умеет!

Рекомендации

Рекомендации

Samsung выпустила важное обновление для Galaxy Watch
Таксисты стали игнорировать невыгодные заказы
Эта опция OneUI 6 заставит пользователей Android завидовать владельцам Samsung Galaxy
Популярный смартфон Samsung Galaxy получил новогоднее обновление One UI 6 с Android 14

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Pavel Nikiforov
+675
Pavel Nikiforov
Кому это нужно, давно юзают камеру яндекса 🤣
2 часа назад в 20:45
#
–52
номер
Ой, вот беда. На клавиатуре айфона до сих пор запятая херпойми в загашнике — вот это я понимаю "удобство". Хотя для любителей великого и могучего это не проблема. Нет запятых, так сказать, нет и проблем.
час назад в 22:16
#