Google подняла на смех пользователей iPhone, потому что они вынуждены страдать



Компания Google выпустила новую рекламу, в которой высмеяла отсутствие в iOS удобной функции поиска информации. На ролик обратили внимание в WCCF Tech.



В ролике показано, как Google Pixel пришел в гости к iPhone и с удивлением обнаружил, что все предметы обведены красным маркером. Оказывается, айфон (который явно играет роль своего владельца) пометил их, чтобы позже не забыть поискать о них информацию в сети. Pixel очень удивился, потому что в нем есть функция «обвести для поиска».







Компания тонко намекает, что пользователи iPhone регулярно страдают из-за необходимости запоминать или записывать всё, что они хотят найти в интернете. А владельцы Pixel и Samsung Galaxy могут просто обвести предмет на фото и сразу получить все необходимые данные. Изначально фича появилась в линейке Galaxy S24, а теперь пришла на Google Pixel 7 и 8, и в ближайшее время должна выйти для Galaxy S23.

