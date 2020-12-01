Google ежегодно проводит пользовательские голосования в магазине Play Store по категориям «Лучшая игра» и «Лучшее приложение». Компания подвела итоги, а также назвала собственный выбор.
Лучшим приложением 2020 года Google назвала Loóna — это приложение, которое позволяет быстро эмоционально настроиться на здоровый сон после долгого и напряженного дня. Каждый вечер вы будете получать доступ к новому слипскейпу, или эпизоду, который уникальным образом сочетает в себе интерактив, повествование и расслабляющую музыку. Выполните один эпизод, чтобы оставить позади все беспокойство и тревожные мысли, дать отдых своему разуму и создать идеальное настроение для сна.
Лучшая игра года по мнению редакции Google Play — Genshin Impact. Это приключенческая ролевая игра с открытым миром. Вам предстоит исследовать волшебный мир Тейват. На этом огромном континенте вы посетите семь королевств, найдёте спутников с различными умениями и сразитесь с могущественными врагами на пути к похищенному родственнику. А ещё здесь можно просто странствовать безо всякой цели, разгадывая тайны наполненного жизнью мира.
Выбор пользователей разошелся с мнением редакции. По итогам голосования лучшим приложением 2020 года в России стал пакет Microsoft Office, а в категории «Лучшая игра» россияне выбрали «Мой говорящий Том».
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