Сегодня отмечается Всемирный день эмодзи. В рамках этого события компания Apple показала эмодзи и мемодзи, которые появятся в iOS 14, iPadOS 14 и macOS Big Sur (в том числе матрёшку), а Google анонсировала появление новых эмотиконов в обновлении Android 11.
В общей сложности Google добавит свою операционную систему 117 новых эмодзи, которые позволят пользователям ещё более точно выражать в переписке и соцсетях свои чувства, эмоции и ощущения. Добавятся новые животные, еда, напитки, различные предметы и изображения людей.
Компания Google также анонсировала изменения, которые затронут клавиатуру для смартфонов на базе Android. В верхней части появится отдельная строка для выбора наиболее подходящих к ситуации эмодзи. Сейчас их можно найти после нажатия на специальную кнопку, но в скором времени этот процесс будет упрощен. К счастью для многих, Google позволит убирать эмодзи-строку из клавиатуры, чтобы она не отвлекала и не занимала место на экране.
Каждый код консорциум Unicode подготавливает новый схематический набор эмодзи. Разработчики операционных систем берут его за основу и рисуют собственные эмотиконы. Судя по тому, что мы видели, эмодзи, которые готовит Apple, более реалистичные и детализированные, нежели у Google.
В настоящее время Google завершает доработку Android 11. Уже выпущено несколько бета-версий, в том числе публичных, которые доступны пользователям смартфонов Pixel и ещё нескольких брендов. Официальный релиз Android 11, куда в том числе будут включены новые эмодзи, по слухам, запланирован на 8 сентября 2020 года. Официально эта дата ещё не подтверждена.
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