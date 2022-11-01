Google показала предшественника iPhone 2G. Странный, но что-то в нем есть

Компания Google провела мероприятие, посвященное Android и его разработке. На нем был продемонстрирован ранний прототип собственного смартфона компании — фото предоставил 9to5Google.Согласно источнику, Google начала разрабатывать собственный смартфон как минимум не позже Apple. Более того, опытный образец такого девайса вышел задолго до самого первого iPhone 2G. Смартфон получил название Google G1 и появился за 5 месяцев до той самой поворотной презентации Apple.На фото выше можно увидеть смартфон-слайдер с полноразмерной QWERTY-клавиатурой. Она имеет подложку ярко-зеленого цвета, и в такой же оттенок окрашена окантовка дисплея. Когда слайдер закрывался, окантовка подсвечивалась «бегущим» светодиодом. Под дисплеем расположены две кнопки быстрого доступа к email и браузеру.Любопытно, что Google G1 всё-таки вышел в продажу, правда в несколько более брутальном виде и под брендом HTC (модель Dream). В США он продавался как T-Mobile G1, что являлось еще одной отсылкой к оригинальному прототипу.Команда Android дала понять, что эта ОС разрабатывалась как конкурент для Microsoft, а вовсе не для Apple, но время распорядилось иначе.