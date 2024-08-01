Google полностью переделала Play Store. Не потеряйтесь!

Олег

Play Store


Компания Google провела большой редизайн визуала своего магазина приложений для Android. Теперь перемещаться по нему будет гораздо удобнее — когда все привыкнут к новым элементам.

Согласно 9to5Google, из Play Store наконец пропало архаичное меню в верхнем углу экрана. Теперь главные разделы и пункты магазина перенесены на нижнюю панель, которая находится на экране постоянно. Она позволяет сократить количество нажатий: для входа в нужный раздел вместо 2-3 действий теперь нужно всего одно. Старая организация разделов была в Play Store так долго, что первое время после обновления палец многих пользователей еще будет тянуться в верхний угол.

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Play Store

Помимо этого, Google упростила поиск приложений по названию. Больше не нужно тянуться к строке в верхней части экрана; значок «лупы» появился внизу и разместился в центре панели разделов. Теперь это целый новый раздел с поисковой строкой, примерами запросов и категориями игр и приложений. Чтобы сразу перейти к поиску, надо дважды тапнуть на «лупу» — тогда откроется клавиатура и можно сразу вводить запрос. За несколько лет смартфоны стали очень большими, и это изменение будет кстати. 

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Источник:
9to5Google
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