Google полностью переделала Play Store. Не потеряйтесь!



Компания Google провела большой редизайн визуала своего магазина приложений для Android. Теперь перемещаться по нему будет гораздо удобнее — когда все привыкнут к новым элементам.



Согласно 9to5Google, из Play Store наконец пропало архаичное меню в верхнем углу экрана. Теперь главные разделы и пункты магазина перенесены на нижнюю панель, которая находится на экране постоянно. Она позволяет сократить количество нажатий: для входа в нужный раздел вместо 2-3 действий теперь нужно всего одно. Старая организация разделов была в Play Store так долго, что первое время после обновления палец многих пользователей еще будет тянуться в верхний угол.











Помимо этого, Google упростила поиск приложений по названию. Больше не нужно тянуться к строке в верхней части экрана; значок «лупы» появился внизу и разместился в центре панели разделов. Теперь это целый новый раздел с поисковой строкой, примерами запросов и категориями игр и приложений. Чтобы сразу перейти к поиску, надо дважды тапнуть на «лупу» — тогда откроется клавиатура и можно сразу вводить запрос. За несколько лет смартфоны стали очень большими, и это изменение будет кстати. Помимо этого, Google упростила поиск приложений по названию. Больше не нужно тянуться к строке в верхней части экрана; значок «лупы» появился внизу и разместился в центре панели разделов. Теперь это целый новый раздел с поисковой строкой, примерами запросов и категориями игр и приложений. Чтобы сразу перейти к поиску, надо дважды тапнуть на «лупу» — тогда откроется клавиатура и можно сразу вводить запрос. За несколько лет смартфоны стали очень большими, и это изменение будет кстати.