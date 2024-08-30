Google порадовала владельцев Galaxy Watch обновленным красивым приложением

Олег

Фото: Unsplash


Компания Google выпустила большое обновление приложения погоды для Wear OS и всех совместимых с ней умных часов. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, в приложении появился прогноз на ближайшие 4 часа. До сих пор пользователи могли увидеть только текущую погоду, а также среднесуточную температуру. Теперь на часах под управлением Wear OS можно увидеть температуру и осадки на несколько часов вперед.

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Было — стало
Было — стало

Также отличной новостью является то, что обновленная «Погода» не имеет ограничений по совместимости с версиями Wear OS — то есть, установить её смогут владельцы старых и новых часов под управлением этой системы. Помимо Google Pixel Watch, операционку от Google использует также Samsung для своей One UI Watch, так что обладатели Galaxy Watch 4 и новее тоже смогут попробовать апдейт. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

+4480
Gabriel
Очень хорошо.
час назад в 21:43
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