Google порадовала владельцев Galaxy Watch обновленным красивым приложением



Компания Google выпустила большое обновление приложения погоды для Wear OS и всех совместимых с ней умных часов. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, в приложении появился прогноз на ближайшие 4 часа. До сих пор пользователи могли увидеть только текущую погоду, а также среднесуточную температуру. Теперь на часах под управлением Wear OS можно увидеть температуру и осадки на несколько часов вперед.







Также отличной новостью является то, что обновленная «Погода» не имеет ограничений по совместимости с версиями Wear OS — то есть, установить её смогут владельцы старых и новых часов под управлением этой системы. Помимо Google Pixel Watch, операционку от Google использует также Samsung для своей One UI Watch, так что обладатели Galaxy Watch 4 и новее тоже смогут попробовать апдейт.