Yes, it runs Doom (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m — kdrag0n (@kdrag0n) February 14, 2022







Разработчику, известному в твиттере под ником kdrag0n, удалось запустить Windows 11 на смартфоне Pixel 6. Для этого он использовал виртуальную машину поверх свежей бета-версии Android 13. Более ранние версии Android не позволяли делать такое.По словам kdrag0n, запуск виртуальной машины в Android 13 довольно сложный процесс, требующий технических знаний и опыта работы с кодом и разными операционными системами. Ему пришлось задействовать известный эксплойт, который ранее позволял запускать Linux на различных мобильных платформах.Чтобы доказать, что этот способ использования Windows на Android-смартфоне вполне работоспособный, он запустил игру DOOM и поиграл в неё. DOOM часто участвует в подобных экспериментах — разработчики запускают эту игру на самых неожиданных устройствах, явно не предназначенных для такого, например, на часах и калькуляторах.Вряд ли Google собирается встраивать в Android 13 возможность использования Windows 11, но в этом есть смысл. Во флагманских смартфонах достаточно памяти, чтобы хранить ещё одну операционную систему, они вполне производительны и могли бы использоваться в качестве полноценного компьютера при подключении к монитору. Некоторые производители уже предусматривают десктопный режим работы в таком сценарии, но не с Windows, а с модифицированной версией Android.