







В рамках инициативы Digital Wellbeing («Цифровое благополучие») компания Google разработала специальное приложение Envelope для зависимых от технологий людей. Его основная цель заключается в ограничении набора функций устройства до самых необходимых, таких как «звонилка» и камера.

«Нас вдохновил новый тренд, в рамках которого люди приобретают дополнительный более простой телефон для использования в опуске или на выходных, чтобы ограничить свой доступ к технологиям. Мы хотели бы упростить это процесс и дать людям все то же самое без необходимости в покупке дополнительного устройства», — Google.



Помимо этого, предлагается распечатать специальный конверт для смартфона, в котором имеются вырезы для камеры, разъемов, а также продублированы кнопки набора номеров. Пока макет конверта доступен только для Pixel 3a.











Также в рамках «Цифрового благополучия» были запущены приложения Activity Bubbles и Screen Stopwatch. Первое с помощью специального индикатора в форме растущего шара показывает, сколько времени вы проводите с устройством, а второе добавляет специальный секундомер, который запускается после разблокировки устройства.





