Google представила Android 17. Что ещё: собрали все главные анонсы I/O 2026

Фархад


В этом году компания Google сделала ставку не столько на железо, сколько на искусственный интеллект и объединение всей своей экосистемы. Главным анонсом сегодняшнего мероприятия стал Android 17, но вместе с новой версией ОС нам показали Googlebook, обновленный Gemini, ИИ-функции для поиска, новые возможности Android-устройств и массу изменений для приложений Google.

Android 17 — больше ИИ и глубокая интеграция с Gemini



Главным изменением Android 17 стала еще более тесная интеграция Gemini в систему. ИИ теперь встроен буквально повсюду: от поиска и уведомлений до многозадачности и работы с файлами. Google показала функцию «Создай свой виджет», которая автоматически собирает нужную информацию из Gmail, «Календаря», «Документов» и других сервисов в единый динамический блок. Например, можно создать отдельный рабочий экран для поездки, проекта или мероприятия.

Еще одной необычной функцией стал Magic Pointer — умный курсор с ИИ. Если потрясти курсор, Gemini начинает анализировать контент на экране и предлагать действия. Например, объединить фото мебели и комнаты, чтобы показать, как всё будет выглядеть вместе, или быстро создать постер из изображений.

Google также улучшила взаимодействие Android со сторонними устройствами, а интерфейс стал еще более адаптивным под планшеты, складные смартфоны и большие экраны.

Googlebook — новый Chromebook на Android



Одним из самых неожиданных анонсов стали Googlebook. Это новая категория ноутбуков Google, которая постепенно заменит привычные Chromebook. Главное отличие — система теперь строится напрямую на Android, а не на ChromeOS.

Google объясняет это тем, что ChromeOS изначально создавалась как «браузерная» система, и многие Android-функции приходилось добавлять отдельно. В Googlebook всё будет работать гораздо глубже и быстрее.

На презентации показали:
  • мгновенный доступ к файлам смартфона прямо из проводника ноутбука;
  • быстрый запуск Android-приложений с телефона на ноутбуке;
  • улучшенную синхронизацию устройств;
  • новые ИИ-функции Gemini прямо в системе.


При этом Googlebook будут выпускать Acer, ASUS, Lenovo, Dell и HP. Компания отдельно отметила, что первые устройства будут премиальными, а не бюджетными, как многие Chromebook. Подробности о железе обещают этой осенью.

Поисковик Google выводит «советы экспертов» из Reddit и форумов



Google продолжает превращать поиск в ИИ-платформу. Теперь в результатах поиска появятся блоки с мнениями пользователей Reddit, форумов и сообществ. Они могут называться «Советы экспертов» или «Мнения сообщества».

Также Google улучшила отображение ссылок внутри ИИ-режима:
  • ссылки теперь показываются рядом с текстом;
  • появился предпросмотр сайтов при наведении курсора;
  • статьи с оформленной подпиской будут помечаться как «Подписано».


Компания говорит, что это поможет пользователям чаще переходить на оригинальные сайты, а не просто читать краткий пересказ ИИ.

Gemini стал еще умнее



Отдельно Google рассказала о развитии Gemini. ИИ теперь глубже интегрирован в Android, поиск, ноутбуки и приложения компании.

В частности, отмечается, что Gemini научился:
  • лучше понимать контекст;
  • работать с несколькими типами контента одновременно;
  • помогать с файлами, почтой и задачами;
  • взаимодействовать с интерфейсом устройств почти как полноценный ассистент.


Фактически Google постепенно превращает Gemini в центральную часть всей своей экосистемы.

Обновления Android-экосистемы



Среди прочих мелочей, представленных на I/O 2026, были новые функции для Wear OS, улучшения Android Auto, обновления безопасности Android, новые инструменты для разработчиков, расширение ИИ-функций в Google Workspace, улучшения многозадачности на планшетах и складных устройствах.

Google отдельно подчеркнула, что многие функции сначала появятся на Pixel, а затем доберутся до других Android-смартфонов.

Главный вывод после I/O 2026 — Google больше не рассматривает Android, ChromeOS или поиск как отдельные продукты. Теперь всё строится вокруг Gemini и ИИ-сервисов. Компания постепенно превращает Android в единую платформу для смартфонов, ноутбуков, планшетов и умных устройств.
