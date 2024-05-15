Google представила две новые нейросети. Вам они гарантированно понравятся

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Компания Google объявила о скором запуске нейросетей Veo и Gemini 1.5 Pro. Первая может генерировать короткие видеоролики по текстовому описанию, а вторая будет встроена в различные сервисы и станет помогать в работе с ними.Нейросеть Veo способна создавать видео с разрешением Full HD продолжительностью до 60 секунд в различных визуальных стилях — как реалистичные, так и мультипликационные. Текстовый запрос можно будет дополнить изображением или видеозаписью, чтобы искусственный интеллект взял за основу идею, заложенную в изначальном контенте. Полноценный релиз Veo запланирован на конец 2024 года, а сейчас на сайте labs.google принимают заявки на бета-тест.Gemini 1.5 Pro можно условно считать потенциальным убийцей ChatGPT. Google планирует встроить эту нейросеть в различные сервисы и приложения, включая поисковую систему, почтовые сервис и инструменты для корпоративного общения, в каждом из которых у неё будут различные фичи, расширяющие привычные возможности. Например, она сможет озвучивать сводку из писем, деловых сообщений и видеозвонков, а также позволит более эффективно находить нужный контент и прочую информацию. Gemini 1.5 Pro будет работать на 35 языках, включая русский, но на появление поддержки этой нейросети в продукта Google на территории РФ из-за санкционных ограничений вряд ли стоит рассчитывать.