Google назвала приложения для чистки кэша небезопасными. Разработчики в шоке



Компания Google провела чистку своего магазина приложений и удалила несколько утилит из популярнейшей категории. Об этом пишет Gizmochina.



Речь идет о так называемых «чистильщиках» или «клинерах» — приложениях, которые призваны удалить всё лишнее с ваших смартфонов и заставить их работать быстрее. За много лет о «клинерах» сложилась репутация чудодейственных приложений, и этим пользуются мошенники и хакеры.







Недавно Google ввела новые правила, которые предусматривают ответственность за «обманное поведение», то есть когда приложение заявляет одно, а делает другое — либо же вообще ничего не делает. Компания провела чистку и удалила ряд мошеннических приложений, но, похоже, среди них было одно добропорядочное.





«Причина удаления: мы выявили признаки высокого риска или злоупотреблений, связанных с вашей учетной записью разработчика, и предпринимаем это действие в соответствии с разделом 8.3/10.3 Соглашения о распространении программных продуктов Google Play», — выдержка из письма Google к разработчикам удаленных приложений.



Разработчики утилиты SD Maid пожаловались на Reddit, что Google удалила их софт из Play Market, хотя никаких правил он не нарушал, и добросовестно выполнял заявленные задачи. Скорее всего, удаление связано как раз с новым правилом, так как SD Maid обещает «ускорение работы» — возможно, Google посчитала, что это обман. Авторы SD Maid пока не знают, как решить проблему, ведь технически ничего плохого их утилита не делает.



До сих пор разработчики чаще всего жаловались на строгую модерацию магазина Apple App Store, а Google Play Market этим особо не отличался. Похоже, что компания решила сделать магазин более безопасным и улучшить его репутацию в глазах пользователей.