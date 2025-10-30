Google превратит Android в iOS в самом плохом смысле слова. Разработчики подтвердили

Команда альтернативного репозитория F-Droid объяснила хитрые формулировки Google, которыми она объясняет грядущие изменения в Android. Подробности собрал Android Authority.
Команда F-Droid назвала утверждения Google «чёткими, лаконичными и ложными», так как после внедрения проверки разработчиков свобода установка окажется бессмысленной. Новый механизм, который уже доступен девелоперам, показывает: приложения, которые Google не одобрит, установить на Android-смартфон просто не получится. Та же самая схема действует на iOS, причем даже в Евросоюзе с его новыми послаблениями.
С другой стороны, Google также затягивает гайки в своем Play Store. Так, у некоторых пользователей начала появляться функция подтверждения возраста с помощью ID-карты (аналога паспорта в США) и отправки селфи. Это значит, что в ближайшее время Google вынудит пользователей Play Market показывать паспорта для загрузки приложений. Таким образом компания хочет оградить несовершеннолетних от взрослого контента.