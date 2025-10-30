Top.Mail.Ru

Google превратит Android в iOS в самом плохом смысле слова. Разработчики подтвердили

Олег

Android


Команда альтернативного репозитория F-Droid объяснила хитрые формулировки Google, которыми она объясняет грядущие изменения в Android. Подробности собрал Android Authority.

Ранее мы рассказывали, что Google запланировала внедрение обязательной идентификации проверки разработчиков для всех приложений, распространяющихся за пределами Google Play. Компания утверждает, что свобода установки сохранится, но сам процесс станет более безопасным. Девелоперы стороннего Android-проекта разобрались в нюансах и уверены, что это ложь.

Команда F-Droid назвала утверждения Google «чёткими, лаконичными и ложными», так как после внедрения проверки разработчиков свобода установка окажется бессмысленной. Новый механизм, который уже доступен девелоперам, показывает: приложения, которые Google не одобрит, установить на Android-смартфон просто не получится. Та же самая схема действует на iOS, причем даже в Евросоюзе с его новыми послаблениями.

С другой стороны, Google также затягивает гайки в своем Play Store. Так, у некоторых пользователей начала появляться функция подтверждения возраста с помощью ID-карты (аналога паспорта в США) и отправки селфи. Это значит, что в ближайшее время Google вынудит пользователей Play Market показывать паспорта для загрузки приложений. Таким образом компания хочет оградить несовершеннолетних от взрослого контента. 

Android Authority
