Google приготовила неприятный сюрприз для владельцев Galaxy Watch

Олег

Фото: Unsplash

Компания Google прекращает развитие и поддержку своего приложения «Погода» для смарт-часов на Wear OS. Об этом пишет Android Autority.

Согласно источнику, новые смарт-часы под управлением Wear OS 6 и свежее больше не найдут нативное погодное приложение ни в системе, ни в магазине приложений. Google сообщила, что прекращает его поддержку и теперь рекомендует пользоваться сторонними утилитами для просмотра прогноза погоды. Изменение коснется в том числе часов Pixel Watch и Samsung Galaxy Watch — они как раз работают на Wear OS.

Все, кто успел скачать погодное приложение Google Weather, смогут продолжить им пользоваться, но в течение какого времени — неизвестно. Просмотр погоды — одна из наиболее востребованных функций на часах, поэтому удаление утилиты не очень-то удобно. Обычно системные приложения являются наиболее быстрыми, минималистичными и не имеют рекламы. Пользователям придется искать что-то более-менее юзабельное среди продуктов других разработчиков, либо пользоваться утилитой от производителя своих часов. 

Источник:
Android Authority
