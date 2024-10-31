Google пришёл конец! OpenAI запустила свой поисковик в ChatGPT

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Стартап OpenAI наконец-то запустил собственный поисковой движок на базе ИИ. Он встроен в ChatGPT и пока доступен только в платных тарифах.Из главных фич нового поисковик можно выделить возможность поиска релевантной информации через чат-бота ChatGPT, частный доступ, предоставление ссылок на соответствующие источники. Ещё пользователи могут задавать дополнительные вопросы, как в разговоре с человеком, чтобы придать больше контекста для каждого запроса.Главное преимущество перед всеми существующими поисковиками — отсутствие рекламы в выдаче.Поиск уже доступен на сайте ChatGPT и в приложениях для iOS, Android, Windows и macOS. Единственное требование — подписка ChatGPT Plus или ChatGPT Team.