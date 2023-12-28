Google признала стыдную тайну Chrome, которая огорчит многих пользователей браузера



Компания Google признала свою вину по судебному делу, связанному с обманом пользователей в Chrome. Об этом пишет Ars Technica.



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Компания Google признала свою вину по судебному делу, связанному с обманом пользователей в Chrome. Об этом пишет Ars Technica.Ранее мы рассказывали об этом разоблачении. В суд Калифорнии обратились несколько американцев, чтобы подать иск против Google. Причина — тайная слежка за пользователями в режиме «Инкогнито» браузера Chrome.



После нескольких лет разбирательств суд признал Google виновной в нарушении закона о тайне личной жизни. По ходу процесса были установлены факты фиксации действий пользователей, которые они совершали в сети в режиме «Инкогнито», а также констатировано, что Google не оповещала об этом — то есть слежка велась скрытно, а значит, незаконно.



Google согласилась с этим решением и дала добро на все необходимые действия со своей стороны, чтобы дело было прекращено как можно скорее. Эта история является предостережением для всех — рассчитывать на полную приватность в интернете практически невозможно.