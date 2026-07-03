Google проиграла главный судебный бой в Европе. На что это повлияет?

Cуд ЕC поставил точку в многолетнем споре с Google, обязав корпорацию выплатить рекордный штраф за ограничение конкуренции на рынке смартфонов.Верховный суд Евросоюза окончательно отклонил апелляцию компании Google, признав законным штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Разбирательство, длившееся с 2018 года, касалось операционной системы Android. Антимонопольные органы доказали, что американская корпорация принуждала производителей смартфонов внедрять свои сервисы — браузер Chrome, поисковую систему и магазин приложений Google Play — в качестве обязательного софта.Изначально Еврокомиссия оценила ущерб рынку в 4,3 млрд евро. Позже юристам Google удалось незначительно снизить сумму, в следствии чего текущий вердикт суда обязал компанию выплатить штраф в размере 4,1 млрд евро. Это решение пополнило список крупных финансовых потерь техногиганта в Европе. По данным аналитиков, за последние десять лет общая сумма невыплаченных или оспариваемых штрафов Google в ЕС приблизилась к 11 млрд евро.Ситуацию для компании усугубляют и локальные иски в европейских странах. Буквально на днях суд в Швеции обязал корпорацию выплатить 1,5 млрд долларов местному финтех-сервису Klarna по аналогичному обвинению в продвижении собственных продуктов в ущерб конкурентам.Прецедент выходит далеко за рамки обычного денежного штрафа. Его последствия повлияют на всю индустрию мобильных технологий и правила игры для IT-гигантов. По сути, судебное решение создает юридическую базу для того, чтобы пользователи могли свободно выбирать софт на смартфонах сразу «из коробки», без навязанных сервисов. Это открывает дорогу альтернативным браузерам и поисковикам.Окончательный проигрыш Google показывает, что даже ресурсы крупнейших корпораций планеты не позволяют бесконечно затягивать суды и игнорировать регуляторов. Это усиливает позиции Еврокомиссии в реализации «Закона о цифровых рынках».Кроме того, победа шведской компании Klarna, которая отсудила $1,5 млрд на фоне общеевропейских разбирательств, спровоцирует волну аналогичных исков от локальных разработчиков по всему миру, поскольку принудительная зависимость производителей от продуктов Google теперь официально признана незаконной.