Google прокачала почту Gmail с помощью ИИ

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Компания Google анонсировала обновление мобильного приложения Gmail с улучшенной системой поиска на основе искусственного интеллекта для представления наиболее релевантных результатов.Нововведение использует модели машинного обучения Google для сканирования ваших писем на предмет поискового запроса. Сначала система выдаст «Лучшие результаты» с самыми последними и релевантными письмами, а в нижней части будет цепочка из остальных подходящих под запрос результатов.Обновление будет распространяться поэтапно в течение двух недель. К середине июня новый поиск в Gmail станет доступен всем абсолютно пользователям.