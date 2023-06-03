Google прокачала почту Gmail с помощью ИИ

Компания Google анонсировала обновление мобильного приложения Gmail с улучшенной системой поиска на основе искусственного интеллекта для представления наиболее релевантных результатов.
Нововведение использует модели машинного обучения Google для сканирования ваших писем на предмет поискового запроса. Сначала система выдаст «Лучшие результаты» с самыми последними и релевантными письмами, а в нижней части будет цепочка из остальных подходящих под запрос результатов.
Обновление будет распространяться поэтапно в течение двух недель. К середине июня новый поиск в Gmail станет доступен всем абсолютно пользователям.
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