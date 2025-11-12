Top.Mail.Ru

Google прокачала смартфоны Pixel новыми возможностями на базе ИИ

Компания Google выпустила ноябрьский пакет обновлений Pixel Drop для смартфонов линейки Pixel, начиная с Pixel 6. Обновление принесло множество новых функций, включая инструменты на базе искусственного интеллекта, улучшения безопасности и расширенные возможности работы с изображениями.

Одной из самых заметных новинок стал инструмент Remix, работающий на основе ИИ-модели Nano Banana. Он позволяет пользователям редактировать фотографии прямо в чате приложения «Сообщения», причём результаты редактирования видны и владельцам других устройств.



Значительное улучшение коснулось системы уведомлений. Владельцы Pixel 9 и более новых моделей получили доступ к сводкам уведомлений на основе ИИ, которые кратко резюмируют длинные переписки из мессенджеров, предоставляя только ключевую информацию. С декабря эта функция сможет организовывать и отключать уведомления с низким приоритетом.

Важным дополнением стала система защиты от мошенничества, также доступная для Pixel 9 и новее. При получении подозрительного сообщения устройство помечает его красным значком и предупреждает пользователя о потенциальном риске.



В обновлении также появились новая тема оформления по мотивам мюзикла Wicked, приоритизация уведомлений от избранных контактов, значок для экстренных уведомлений в виджете «Контакты», расширенные инструменты редактирования в «Google Фото», режим энергосбережения в «Картах Google» и улучшенная функция Magic Cue с технологией Private AI Compute.
