Google прокачала своё приложение для перебежчиков с iPhone
Фархад Усманов
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Компания Google представила обновлённое приложение Switch to Android для iPhone и iPad с оптимизированным интерфейсом, новым значком и другим названием. Теперь утилита называется Android Switch.
Суть утилиты осталась прежней — она упрощает переход с iPhone на Android-устройства. При этом приложение позволяет переносить контакты, события календаря, фотографии и видео, а также напоминает о необходимости отключить iMessage для перехода на RCS/SMS.
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Вместе с этим Google также разобрала некоторые распространенные проблемы, которые могут возникнуть у пользователей iPhone при смене платформы. В блоге Google говорится, что с помощью RCS пользователи Android могут отправлять текстовые сообщения на iPhone без проблем, а в качестве альтернативы FaceTime можно использовать Google Meet. Полноценной замены AirDrop для Android на iPhone нет, но Google предлагает воспользоваться функциями Quick Share для обмена файлами с устройствами Android, ChromeOS и Windows PC.