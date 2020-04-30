В Chrome Web Store в настоящее время содержится более 200 тысяч расширений, но скоро их может стать намного меньше. Компания Google приняла новые правила, благодаря которым этот магазин станет чище.
На мысль о необходимости навести порядок в Chrome Web Store компанию Google натолкнул наплыв мошенников, которые размещают огромное количество платных расширений, замеченных в осуществлении нелегальных транзакций. Из-за мошенников растёт число дублирующихся, спамерских и вредоносных расширений, которые наводнили каталог низкокачественным и откровенно опасным контентом.
В августе вcтупят в силу новые правила для каталога Chrome Web Store:
- Запрещено создавать дубликаты расширений (например, расширения с обоями, которые имеют разные названия, но предоставляют одинаковые файлы)
- Нельзя использовать спам по ключевым словам, заполнять метаданные множеством ключевых слов и вносить расширение в несколько категорий
- Запрещается использовать вводящие в заблуждение, некорректно отформатированные, неинформативные, нерелевантные, чрезмерные или неуместные метаданные
- Разработчикам запрещено накручивать рейтинг и количество установок расширений
- Не допускаются расширения, имеющие всего одну цель (например, запуск веб-страницы или приложения)
- Запрещены расширения, которые злоупотребляют уведомлениями, спамят рекламой или другими сообщениями
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