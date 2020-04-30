Chrome

В Chrome Web Store в настоящее время содержится более 200 тысяч расширений, но скоро их может стать намного меньше. Компания Google приняла новые правила, благодаря которым этот магазин станет чище.

На мысль о необходимости навести порядок в Chrome Web Store компанию Google натолкнул наплыв мошенников, которые размещают огромное количество платных расширений, замеченных в осуществлении нелегальных транзакций.­ Из-за мошенников растёт число дублирующихся, спамерских и вредоносных расширений, которые наводнили каталог низкокачественным и откровенно опасным контентом. 

В августе вcтупят в силу новые правила для каталога Chrome Web Store:

  • Запрещено создавать дубликаты расширений (например, расширения с обоями, которые имеют разные названия, но предоставляют одинаковые файлы)
  • Нельзя использовать спам по ключевым словам, заполнять метаданные множеством ключевых слов и вносить расширение в несколько категорий
  • Запрещается использовать вводящие в заблуждение, некорректно отформатированные, неинформативные, нерелевантные, чрезмерные или неуместные метаданные
  • Разработчикам запрещено накручивать рейтинг и количество установок расширений
  • Не допускаются расширения, имеющие всего одну цель (например, запуск веб-страницы или приложения)
  • Запрещены расширения, которые злоупотребляют уведомлениями, спамят рекламой или другими сообщениями
До 27 августа разработчики могут привести свои расширения в соответствие с новыми правилами, иначе их проекты будут удалены. Google ожидает, что эти меры позволят очистить Chrome Web Store от бесполезных и вредных расширений, в результате чего упростится поиск полезного контента.


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