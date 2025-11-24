Google раскрыла правду о Gmail и принципах его работы

Компания Google опровергла слухи о том, что пользуется письмами Gmail в корыстных целях. Об этом пишет The Verge.
«Эти сообщения вводят в заблуждение — мы не меняли чьи-либо настройки, интеллектуальные функции Gmail существуют уже много лет, и мы не используем ваш контент Gmail для обучения нашей модели искусственного интеллекта Gemini», — представитель Google Дженни Томсон.
Напомним, что ИИ-фичи в Gmail позволяют отслеживать заказы, добавлять рейсы из почты в календарь, править орфографические ошибки при составлении писем и так далее.