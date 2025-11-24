Top.Mail.Ru

Google раскрыла правду о Gmail и принципах его работы

Компания Google опровергла слухи о том, что пользуется письмами Gmail в корыстных целях. Об этом пишет The Verge.

Ранее мы рассказывали, что Google встроила в свой почтовый сервис функции искусственного интеллекта, которые якобы не помогают пользователям, а используют всю их почту для обучения нейросети. Описание этой функции в настройках вполне соответствовало такому пониманию, но теперь оказалось, что всё работает иначе. Согласно источнику, Google не использовала и не использует электронные письма клиентов для обучения нейросетей.

«Эти сообщения вводят в заблуждение — мы не меняли чьи-либо настройки, интеллектуальные функции Gmail существуют уже много лет, и мы не используем ваш контент Gmail для обучения нашей модели искусственного интеллекта Gemini», — представитель Google Дженни Томсон. 

Напомним, что ИИ-фичи в Gmail позволяют отслеживать заказы, добавлять рейсы из почты в календарь, править орфографические ошибки при составлении писем и так далее. 

Источник:
The Verge
