Google рассказала, что случится с YouTube-видео от удалённых аккаунтов

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На этой неделе компания Google предупредила, что в конце этого года приступит к чистке учётных записей. Будут удалены аккаунты, которые не используются более двух лет, и без возможности восстановления будет уничтожен весь связанный с ними контент.



Как оказалось, одно исключение всё же будет сделано, оно касается видео на YouTube. Google не станет удалять ролики, размещённые аккаунтами, попавшими под чистку. Это вполне логично, ведь видео могло быть размещено очень давно, выложивший его пользователь мог перестать использовать YouTube по разным причинам, хотя этот контент продолжает приносить пользу другим людям.



Перед тем как удалить аккаунт, Google несколько раз пришлёт предупреждение. Сохранить учётную запись очень просто, достаточно выполнить на ней какое-либо действие: залогиниться, отправить письмо, воспользоваться поиском, выложить видео, загрузить фотографию. Не обязательно всё из перечисленного, достаточно чего-нибудь одного.



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