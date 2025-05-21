Google рассказала о гениальной функции в браузере Chrome

О функции безопасности рассказали на минувшей конференции Google I/O. Релиз обещают представить до конца года.
«Если Chrome поймет, что твой пароль скомпрометирован, он сам предложит его заменить. На некоторых сайтах Chrome сам сгенерирует надёжный пароль и сразу же обновит его для тебя», — пишут в официальном блоге компании.
Chrome уже сейчас умеет находить уязвимые пароли. Но, как говорит Париса Табриз (вице-президент и глава команды Chrome), многим пользователям просто лень их менять, если этот процесс кажется сложным. Поэтому автозамену считают более удобной и безопасной альтернативой.
Стоит отметить, что Chrome сам по себе менять старые пароли не станет, только с согласия пользователя. В компании считают, что люди должны сохранить полный контроль над своими данными.
Преждевременный показ функции предназначен исключительно для владельцев сайтов и приложений, чтобы те успели подготовиться к ее запуску. Официальный релиз для всех состоится в конце 2025 года.
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