Google рассказала о гениальной функции в браузере Chrome

Артем
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О функции безопасности рассказали на минувшей конференции Google I/O. Релиз обещают представить до конца года.

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Google анонсировала новую функцию для браузера Chrome: встроенный менеджер паролей сумеет автоматически менять слабые или взломанные пароли. Об этом рассказали на минувшей конференции Google I/O.

«Если Chrome поймет, что твой пароль скомпрометирован, он сам предложит его заменить. На некоторых сайтах Chrome сам сгенерирует надёжный пароль и сразу же обновит его для тебя», — пишут в официальном блоге компании.

Chrome уже сейчас умеет находить уязвимые пароли. Но, как говорит Париса Табриз (вице-президент и глава команды Chrome), многим пользователям просто лень их менять, если этот процесс кажется сложным. Поэтому автозамену считают более удобной и безопасной альтернативой.

Стоит отметить, что Chrome сам по себе менять старые пароли не станет, только с согласия пользователя. В компании считают, что люди должны сохранить полный контроль над своими данными.

Преждевременный показ функции предназначен исключительно для владельцев сайтов и приложений, чтобы те успели подготовиться к ее запуску. Официальный релиз для всех состоится в конце 2025 года.
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Источник:
Google
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