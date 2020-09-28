Не так давно компания Google выпустила Android 11 и теперь, по всей видимости, раздумывает над тем, что можно добавить в следующее крупное обновление. С одним нововведением она уже определилась.

Google изменит политику взаимодействия с разработчиками, упростит установку сторонних магазинов приложений на смартфоны и планшеты, а также позволит безопасно проводить через приложения платежи в сторонних платёжных системах без необходимости выплачивать комиссию с каждой транзакции.

Пользователи Android-устройств и сейчас могут устанавливать сторонние магазины приложений, но Google «борется» с ними — например, показывает уведомления о том, что скачивать оттуда контент может быть небезопасно. Встроенная в Android 12 защита будет тщательно следить за тем, чтобы приложения, взятые из сторонних источников, не вели вредоносную деятельность (например, не похищали личные и платёжные данные).

Google не станет ослаблять требования к приложениям, размещённым в Play Маркете. При продаже в них цифровых товаров разработчикам по-прежнему придётся выплачивать комиссию от 15 до 30% в зависимости от того, как давно приложение размещено в магазине. Тем не менее Google подчёркивает, что даже если предложенные условия не подойдут тому или иному разработчику, она не станет препятствовать его бизнесу, и он по-прежнему сможет беспрепятственно использовать её платформу для дистрибуции своих проектов.

В любом случае разработчики могут только приветствовать эти изменения, хотя положительный эффект от них они ощутят в лучшем случае лишь через год, а то и полтора — после пуска Android 12 и появления достаточно большого количества смартфонов и планшетов с этой версией ОС. 

Очевидно, что этими с нововведениями компания Google показать, что она заботится о разработчиках намного лучше, чем Apple. На iOS и iPadOS по-прежнему запрещены сторонние магазины приложений, хотя недавно принятые послабления позволяют разработчикам размещать каталоги игр от разных издателей, но при этом у каждой игры должна быть в App Store отдельная страница с описанием и пользовательскими оценками и отзывами. При этом покупки в играх по-прежнему должны проводиться через биллинг App Store с соответствующими отчислениями. Ни Google, ни Microsoft пока не горят желанием выпускать свои игровые сервисы на платформы Apple на таких условиях.

Разработчики популярных сервисов создали альянс, чтобы бороться с несправедливыми по их мнению правилами App Store и собираются заставить Apple разрешить установку сторонних магазинов приложений на iPhone и iPad. В России такое требование в скором времени может быть выдвинуто на законодательном уровне: владельцам магазинов контента запретят устанавливать комиссию более 20%, и их обяжут выплачивать часть выручки в фонд поддержки российских IT-специалистов.

Google тоже взимает комиссию за платежи в приложениях и играх, установленных через официальный магазин. Эта компания точно так же, как Apple удалила из своего магазина игру Fortnite, когда Epic Games встроила в неё приём денег через стороннюю платёжную систему. Несмотря на это, Epic Games судится только с Apple и не имеет претензий к Google. Это вполне объяснимо, ведь на Android игру Fortnite можно поставить с помощью специального инсталлятора, и разработчику так даже выгоднее, ведь в этом случае не приходится иметь дело с огромными комиссионными отчислениями.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Google готовит складной смартфон Google готовит складной смартфон

Представлен смартфон Google Pixel 4a Представлен смартфон Google Pixel 4a

Google выпустила Android 11 Beta (хотя релиз был отложен) Google выпустила Android 11 Beta (хотя релиз был отложен)