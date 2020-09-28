Не так давно компания Google выпустила Android 11 и теперь, по всей видимости, раздумывает над тем, что можно добавить в следующее крупное обновление. С одним нововведением она уже определилась.
Google изменит политику взаимодействия с разработчиками, упростит установку сторонних магазинов приложений на смартфоны и планшеты, а также позволит безопасно проводить через приложения платежи в сторонних платёжных системах без необходимости выплачивать комиссию с каждой транзакции.
Пользователи Android-устройств и сейчас могут устанавливать сторонние магазины приложений, но Google «борется» с ними — например, показывает уведомления о том, что скачивать оттуда контент может быть небезопасно. Встроенная в Android 12 защита будет тщательно следить за тем, чтобы приложения, взятые из сторонних источников, не вели вредоносную деятельность (например, не похищали личные и платёжные данные).
Google не станет ослаблять требования к приложениям, размещённым в Play Маркете. При продаже в них цифровых товаров разработчикам по-прежнему придётся выплачивать комиссию от 15 до 30% в зависимости от того, как давно приложение размещено в магазине. Тем не менее Google подчёркивает, что даже если предложенные условия не подойдут тому или иному разработчику, она не станет препятствовать его бизнесу, и он по-прежнему сможет беспрепятственно использовать её платформу для дистрибуции своих проектов.
В любом случае разработчики могут только приветствовать эти изменения, хотя положительный эффект от них они ощутят в лучшем случае лишь через год, а то и полтора — после пуска Android 12 и появления достаточно большого количества смартфонов и планшетов с этой версией ОС.
Очевидно, что этими с нововведениями компания Google показать, что она заботится о разработчиках намного лучше, чем Apple. На iOS и iPadOS по-прежнему запрещены сторонние магазины приложений, хотя недавно принятые послабления позволяют разработчикам размещать каталоги игр от разных издателей, но при этом у каждой игры должна быть в App Store отдельная страница с описанием и пользовательскими оценками и отзывами. При этом покупки в играх по-прежнему должны проводиться через биллинг App Store с соответствующими отчислениями. Ни Google, ни Microsoft пока не горят желанием выпускать свои игровые сервисы на платформы Apple на таких условиях.
Разработчики популярных сервисов создали альянс, чтобы бороться с несправедливыми по их мнению правилами App Store и собираются заставить Apple разрешить установку сторонних магазинов приложений на iPhone и iPad. В России такое требование в скором времени может быть выдвинуто на законодательном уровне: владельцам магазинов контента запретят устанавливать комиссию более 20%, и их обяжут выплачивать часть выручки в фонд поддержки российских IT-специалистов.
Google тоже взимает комиссию за платежи в приложениях и играх, установленных через официальный магазин. Эта компания точно так же, как Apple удалила из своего магазина игру Fortnite, когда Epic Games встроила в неё приём денег через стороннюю платёжную систему. Несмотря на это, Epic Games судится только с Apple и не имеет претензий к Google. Это вполне объяснимо, ведь на Android игру Fortnite можно поставить с помощью специального инсталлятора, и разработчику так даже выгоднее, ведь в этом случае не приходится иметь дело с огромными комиссионными отчислениями.
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Google изменит политику взаимодействия с разработчиками, упростит установку сторонних магазинов приложений на смартфоны и планшеты, а также позволит безопасно проводить через приложения платежи в сторонних платёжных системах без необходимости выплачивать комиссию с каждой транзакции.
Пользователи Android-устройств и сейчас могут устанавливать сторонние магазины приложений, но Google «борется» с ними — например, показывает уведомления о том, что скачивать оттуда контент может быть небезопасно. Встроенная в Android 12 защита будет тщательно следить за тем, чтобы приложения, взятые из сторонних источников, не вели вредоносную деятельность (например, не похищали личные и платёжные данные).
Google не станет ослаблять требования к приложениям, размещённым в Play Маркете. При продаже в них цифровых товаров разработчикам по-прежнему придётся выплачивать комиссию от 15 до 30% в зависимости от того, как давно приложение размещено в магазине. Тем не менее Google подчёркивает, что даже если предложенные условия не подойдут тому или иному разработчику, она не станет препятствовать его бизнесу, и он по-прежнему сможет беспрепятственно использовать её платформу для дистрибуции своих проектов.
В любом случае разработчики могут только приветствовать эти изменения, хотя положительный эффект от них они ощутят в лучшем случае лишь через год, а то и полтора — после пуска Android 12 и появления достаточно большого количества смартфонов и планшетов с этой версией ОС.
Очевидно, что этими с нововведениями компания Google показать, что она заботится о разработчиках намного лучше, чем Apple. На iOS и iPadOS по-прежнему запрещены сторонние магазины приложений, хотя недавно принятые послабления позволяют разработчикам размещать каталоги игр от разных издателей, но при этом у каждой игры должна быть в App Store отдельная страница с описанием и пользовательскими оценками и отзывами. При этом покупки в играх по-прежнему должны проводиться через биллинг App Store с соответствующими отчислениями. Ни Google, ни Microsoft пока не горят желанием выпускать свои игровые сервисы на платформы Apple на таких условиях.
Разработчики популярных сервисов создали альянс, чтобы бороться с несправедливыми по их мнению правилами App Store и собираются заставить Apple разрешить установку сторонних магазинов приложений на iPhone и iPad. В России такое требование в скором времени может быть выдвинуто на законодательном уровне: владельцам магазинов контента запретят устанавливать комиссию более 20%, и их обяжут выплачивать часть выручки в фонд поддержки российских IT-специалистов.
Google тоже взимает комиссию за платежи в приложениях и играх, установленных через официальный магазин. Эта компания точно так же, как Apple удалила из своего магазина игру Fortnite, когда Epic Games встроила в неё приём денег через стороннюю платёжную систему. Несмотря на это, Epic Games судится только с Apple и не имеет претензий к Google. Это вполне объяснимо, ведь на Android игру Fortnite можно поставить с помощью специального инсталлятора, и разработчику так даже выгоднее, ведь в этом случае не приходится иметь дело с огромными комиссионными отчислениями.
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