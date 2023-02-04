Google разрабатывает новый браузер для iOS, вопреки всем правилам Apple

Фархад

Google Apple

Разработчики Google Chromium работают над экспериментальным веб-браузером для iOS, который нарушает политику приложений для веб-сёрфинга на устройствах Apple.

Главной фичей экспериментального браузера является движок Google Blink. Как известно, Apple требует от разработчиков использование движка WebKit при создании браузеров для iOS, поэтому сейчас размещение нового приложения Google в App Store невозможно.

Сама Google утверждает, что приложение является просто «экспериментальным прототипом, созданным с целью понять некоторые аспекты производительности на iOS». Компания также отметила, что не собирается нарушать политику Apple, поэтому новый браузер не будет доступен широкой публике.

Тем не менее сам факт разработки экспериментального браузера для iOS на собственном движке Google может быть признаком того, что компания ожидает изменений в правилах платформы Apple, которые производитель iPhone может внести из-за давления антимонопольных регуляторов.

Скорее всего, Google ждёт, когда Apple разрешит устанавливать на iPhone приложения из сторонних источников, а не только из App Store. Ожидается, что Закон Европейского Союза о цифровых рынках вынудит Apple разрешить сторонние магазины приложений и снять ограничения на использование движков в браузерах уже в 2024 году.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

–51
NYX
Правила эппл — не дать юзеру слишком много функций. Не дай боги айфон начнет немного фризить.
2 часа назад в 19:20
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