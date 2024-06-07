Google разрешила следить за детьми через их Android-смартфон

Компания Google расширила систему «Найти мое устройство», которая теперь позволяет отслеживать местоположение ребенка. Об этом пишет 9to5Google.Согласно источнику, речь идет не о смарт-метках или маячках, а именно о смартфонах на базе Android. В обновленном приложении «Найти мое устройство» появился новый раздел «Семейные устройства» — в нем будут отображаться Android-смартфоны и планшеты, аккаунты на которых связаны с вашим аккаунтом. То есть, родители могут увидеть в приложении смартфон своего ребенка, если заранее настроили его именно в таком качестве.Нажав на девайс в списке «семейных», пользователь может увидеть его местоположение на карте. Таким образом родители смогут всегда знать, где находятся их дети, не прибегая к помощи сомнительных сторонних приложений и сервисов.Сейчас опция находится в бета-статусе и будет доступна всем пользователям в ближайшие недели.