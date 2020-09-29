Google заявила, что будет обеспечивать соблюдение правил, требующих от разработчиков приложений, распространяющих программное обеспечение для Android в Google Play, использовать свою систему платежную систему. Это означает, что разработчики должны до 30 сентября 2021 года начать использовать инструменты для оплаты от поискового гиганта. Таким образом компания приводит политику своего магазина в соответствии со стандартами App Store от Apple, которые недавно подверглись критике со стороны создателей приложений и регулирующих органов по рядку вопросов, включая 30-процентную комиссию.
Apple выступила против проверки регуляторами App Store, указав, что другие магазины приложений, такие как Google Play, также взимают 30-процентную комиссию за покупки внутри игр и программ.
Google сообщила в своем блоге, что в её существующей политике говорится о необходимости использования системы выставления счетов, принадлежащей компании, для покупок в приложения, сделанных в Google Play. Несмотря на это, некоторые компании не соблюдали это правило.
Google не озвучила приложения, нарушающие правила. По словам компании, 97% разработчиков, продающих цифровые товары, уже соблюдают политику магазина. Напомним, Netflix и Spotify предлагают пользователям в своих приложениях на Android использовать банковскую карту для прямой оплаты.
«Мы хотим быть уверены, что наши политики ясны и актуальны, чтобы их можно было последовательно и справедливо применять ко всем разработчикам, поэтому мы уточнили формулировки в наших правилах по платежам. Таким образом, всем разработчикам, продающим цифровые товары в своих приложениях, необходимо использовать биллинговую систему Google Play», — вице-президент Google по управлению продуктами Самир Самат.
Epic Games выпустила в августе обновление для Fortnite, позволяющее геймерам делать внутриигровые покупки напрямую со скидками в обход платежной системы Google Play. В ответ на эти действия Google удалила Fortnite из магазина. В компании заявили, хотя игра по-прежнему доступна для Android, но она больше не может размещаться в Google Play, поскольку нарушает правила.
Google Play менее заметен на фоне App Store
Магазин приложений Google не привлекает столько же внимания, как App Store от Apple, хотя его политика в отношении 30-процентной комиссии аналогична.
Одна из основных жалоб разработчиков Apple напрямую затрагивает размер этой комиссии. Они полагают, что это может затруднить работу таких сервисов, как Spotify, которые несут значительные расходы на правообладателей музыки.
Android позволяет пользователям устанавливать приложения без использования Google Play, включая методы установки из сторонних магазинов, таких как Galaxy Store или App Gallery. Несмотря на это, большинство пользователей операционной системы отдаёт предпочтение магазину от Google.
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