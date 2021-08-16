Google предупредил, что может перестать исполнять российское законодательство в случае проигрыша в судебном деле о блокировке канала «Царьград». Об этом рассказали в Forbes.
Речь идет о судебном процессе между представителями Google и владельцами YouTube-канала «Царьград». Сегодня, 16 августа, состоится крайнее слушание, на котором компании могут присудить огромный штраф.
Google официально заявила, что, в случае обвинительного приговора, компания будет вынуждена прекратить исполнение 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». То есть, Google угрожает российским властям перестать блокировать или удалять из поисковой выдачи страницы, данные и контент, которые были заблокированы решениями российских судов в установленном порядке. На данный момент компания сотрудничает с государством в этом вопросе — например, за второе полугодие 2020-го она исключила из поисковой выдачи почти полмиллиона страниц (удалено 250 тысяч страниц и исключено из индексации 167 тысяч).
Всё началось с того, что Google заблокировал YouTube-канал «Царьград ТВ» в 2020 году, так как его основатель Константин Малофеев находится под санкциями США. В ответ канал подал несколько исков к представителям Google и выиграл эти дела — суд признал блокировку незаконной и постановил компании незамедлительно открыть доступ к каналу. В случае, если бы Google в течение пяти дней не восстановил «Царьград», штраф составил бы 100 тысяч рублей за каждый день просрочки, и с каждой неделей сумма удваивается.
Google была категорически против соразмерности такого штрафа — в частности, представитель компании пояснил, что уже через 7 месяцев его размер составил бы сумму в 94 триллиона рублей, практически равную капитализации Alphabet, материнской компании Google. «Поисковик» подал апелляцию, которая будет рассмотрена сегодня. Возможно, исход этого дела решит дальнейшую судьбу YouTube в России.
Ранее мы рассказали о новых жестах управления в приложении YouTube. Кроме того, Google анонсировала новую бюджетную подписку на этот сервис.
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Надоели все эти суеверные употребления.
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