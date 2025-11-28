Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Google скопировала AirDrop, но всё сломалось

Олег
Фото: Grok
Фото: Grok

Компания Google подключила свои смартфоны Pixel 10 к экосистеме Apple, однако пользователи столкнулись с проблемой в работе. Об этом пишет Phone Arena.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Речь идет о нововведении QuickShare, которое позволяет обмениваться файлами с устройствами Apple по протоколу AirDrop. Теоретически фича революционная, но на деле всё оказалось не так гладко.

Согласно источнику, у пользователей Pixel 10 возникают проблемы с работоспособностью Wi-Fi после того, как они пытаются пользоваться QuickShare. Люди жалуются, что после открытия меню «Обмен файлами» смартфон моментально отключается от всех известных ему Wi-Fi-сетей, и не подключается обратно, пока это меню не закроется. Включение и выключение Wi-Fi или переподключение к роутеру проблему не решает.

Google уже получила сообщения об этом и работает над устранением. 

0
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Интеграция Android в экосистему iOS запустилась полным ходом
Google взломала iOS. Что будет делать Apple?
На Android появился настоящий AirDrop для передачи файлов с iPhone

Рекомендации

Рекомендации

На OZON появилась совершенно новая категория товаров. Wildberries, догоняй!
Условия работы eSIM в России серьезно изменили. Настолько, что пора возвращаться на пластик!
Фанаты Apple нашли отличную замену iPhone и активно переходят на нее
Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

13den666
+513
13den666
Добавали бл..ть пятую лапу собаке
2 часа назад в 14:16
#