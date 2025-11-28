Google скопировала AirDrop, но всё сломалось

Фото: GrokРечь идет о нововведении QuickShare, которое позволяет обмениваться файлами с устройствами Apple по протоколу AirDrop. Теоретически фича революционная, но на деле всё оказалось не так гладко.
Компания Google подключила свои смартфоны Pixel 10 к экосистеме Apple, однако пользователи столкнулись с проблемой в работе. Об этом пишет Phone Arena.
Согласно источнику, у пользователей Pixel 10 возникают проблемы с работоспособностью Wi-Fi после того, как они пытаются пользоваться QuickShare. Люди жалуются, что после открытия меню «Обмен файлами» смартфон моментально отключается от всех известных ему Wi-Fi-сетей, и не подключается обратно, пока это меню не закроется. Включение и выключение Wi-Fi или переподключение к роутеру проблему не решает.
Google уже получила сообщения об этом и работает над устранением.