Google скопирует функцию непрерывности Apple для Android

Фархад

handoff

Редактор портала Android Authority и разработчик Мишаал Рахман обнаружил, что Google работает над новой функцией Task Continuity, которая позволит переносить работу между устройствами на Android так же, как это давно реализовано в экосистеме Apple. Первые следы функции уже нашли в Android 16, а полноценный запуск ожидается не раньше Android 17.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Система будет работать просто: пользователи смогут начать задачу на смартфоне, а затем продолжить её на планшете или ПК. На втором устройстве появится иконка в панели задач, которая откроет то же приложение в том же месте, где остановился владелец. Для этого Android использует связку из фреймворка системы, слоя связи для обнаружения устройств и интерфейса, который показывает подсказки пользователю.

Чтобы поддержать работу этой функции переноса, разработчики приложений должны будут активировать специальный флаг mHandoffEnabled. Пока в коде обнаружен только сценарий перехода «с телефона на ПК или планшет», обратная передача задач пока не реализована.

По словам Рахмана, Google планирует релизнуть её в следующем году в рамках стратегии по объединению Android и экосистемы ПК.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Android Authority
Cсылки по теме:
Эксперты не верят своим глазам: разве камеры iPhone 17 Pro могут так тащить?
Потрачено: владельцы iPhone 17 потеряли функции Apple Intelligence
Сири-ёзно? Apple выпустила аналог ChatGPT для iPhone, но не для всех

Рекомендации

Рекомендации

Apple создала шедевральное устройство, но боится его выпускать. Таких девайсов у нее еще не было
ВК настиг масштабный сбой по всей стране: не работает вообще ничего (обновлено)
Спасибо санкциям: пора удалить все банковские приложения с iPhone и перейти на кое-что получше
Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии