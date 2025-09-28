Google скопирует функцию непрерывности Apple для Android







Редактор портала Android Authority и разработчик Мишаал Рахман обнаружил, что Google работает над новой функцией Task Continuity, которая позволит переносить работу между устройствами на Android так же, как это давно реализовано в экосистеме Apple. Первые следы функции уже нашли в Android 16, а полноценный запуск ожидается не раньше Android 17.

Система будет работать просто: пользователи смогут начать задачу на смартфоне, а затем продолжить её на планшете или ПК. На втором устройстве появится иконка в панели задач, которая откроет то же приложение в том же месте, где остановился владелец. Для этого Android использует связку из фреймворка системы, слоя связи для обнаружения устройств и интерфейса, который показывает подсказки пользователю.Чтобы поддержать работу этой функции переноса, разработчики приложений должны будут активировать специальный флаг mHandoffEnabled. Пока в коде обнаружен только сценарий перехода «с телефона на ПК или планшет», обратная передача задач пока не реализована.По словам Рахмана, Google планирует релизнуть её в следующем году в рамках стратегии по объединению Android и экосистемы ПК.