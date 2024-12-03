Google скрыла от акционеров штраф, на выплату которого не хватит всех денег мира





В РБК В РБК подсчитали , что к настоящему моменту компания Google задолжала российским судебным приставам 8 ундециллионов рублей. Каждый ундециллион это единица с 36 нулями. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сумма судебного штрафа намного больше всего мирового богатства (около 8 квадриллионов долларов, а квадриллион это единица с 15 нулями). Более того, штраф удваивается каждую неделю, ограничения не предусмотрено. Капитализация Alphabet, которая владеет компанией Google, в секстиллионы раз меньше, чем штраф — всего 2,17 триллиона долларов.Журналисты отметили, что в финансовом отчёте Alphabet за второй квартал рекордно огромный штраф не отражён, то есть инвесторы не поставлены в известность о его существовании и о том, какие риски он несёт для деятельности компании. В отчёте говорится, что у Google «есть текущие юридические вопросы, касающиеся России», часть споров «связана с закрытием счетов, в том числе лиц, подвергшихся санкциям», а также «что на компанию были наложены прогрессирующие штрафы». Там же отмечено, что эти дела не окажут негативного влияния на деятельность Googlе. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что по требованию российской судебной системы активы Google могут быть арестованы в странах, с которыми Россия продолжает поддерживать тесные отношения — например, в Африке.Примечательно, что через несколько недель штраф может достичь символического значения — гуголя. Это единица со 100 нулями, число, которое дало название компании Google.Штраф, который, согласно решению российского суда, должна выплатить компания Google, планируют поделить между собой 17 российских телеканалов (в том числе «Звезда», «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр»), а также ИП Симоньян М. С. Они были недовольны тем, что их аккаунты пропали с YouTube, подали иски в суд, и судьи обязали Google восстановить их учётные записи вместе со всем контентом. Изначально штраф за неисполнение решения был небольшим (100 тысяч рублей), но по прошествии 9 месяцев сумма начала еженедельно увеличиваться в два раза.