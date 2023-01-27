Google сломала GPS. В машинах не работают навигаторы и карты

Александр



По данным 9to5Google, обладатели автомобилей с инфоразвлекательными системами на базе Android Auto испытывают сложности с использованием систем навигации. Проблемы наблюдаются несколько дней, сообщения о них появились на Reddit и других форумах.

Как отмечают пользователи, GPS не работает в приложении «Карты Google», а также в любых навигаторах, которые задействуют этот сервис — на экране всё время отображается сообщение о поиске системы навигации. Примечательно, что «Карты Google» вполне работоспособны вне Android Auto — например, на смартфонах им в вебе, поэтому водители могут запускать навигацию на мобильных устройствах.

Инженеры Google пока не знают, с чем связана проблема, хотя некоторые водители уже смогли её победить. Они сообщают, что GPS пропадает после того, как карты или навигатор работали на привязанном к Android Auto смартфоне в фоновом режиме (то есть когда экран был выключен). Предложено временное решение — нужно зайти в настройки разрешений, выданных «Картам Google», и позволить приложению получать доступ к геолокации всё время без ограничений.

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Комментарии

+4217
Gabriel
Гугл здесь не причём , такие перебои совершенно из-за других событий.
57 минут назад
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