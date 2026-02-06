Google снова взломала iOS. Владельцы Android-смартфонов будут в восторге!

Компания Google официально распространяет поддержку AirDrop на большее количество Android-устройств. Об этом пишет SamMobile.
Согласно источнику, Google официально заявила о распространении поддержки AirDrop на большее количество Android-смартфонов в течение 2026 года. Компания потратила значительное время и усилия на обеспечение надежной работы Quick Share с AirDrop на iPad, iPhone и Mac. Теперь, когда надежность функции доказана, Google готовится распространить ее на всю экосистему Android.
Также компания заявила, что прилагает много усилий для упрощения перехода пользователей iPhone и iPad на Android. Есть вероятность, что первыми опцию получат смартфоны Galaxy вместе с апдейтом One UI 8.5. Остается надеяться, что Apple не начнет блокировать нововведение.