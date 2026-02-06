Top.Mail.Ru

Google снова взломала iOS. Владельцы Android-смартфонов будут в восторге!

Олег

Компания Google официально распространяет поддержку AirDrop на большее количество Android-устройств. Об этом пишет SamMobile.

Ранее мы рассказывали, что Google по собственной инициативе разработала способ подключаться к экосистемной фиче iOS для передачи файлов — AirDrop. Усилиями Apple эта опция много лет была замкнута внутри ее собственных устройств, но теперь смартфоны Pixel умеют обмениваться данными с iPhone, iPad и Mac с помощью их же нативного протокола. Apple не комментировала нововведение и вряд ли участововала в его разработке.

Согласно источнику, Google официально заявила о распространении поддержки AirDrop на большее количество Android-смартфонов в течение 2026 года. Компания потратила значительное время и усилия на обеспечение надежной работы Quick Share с AirDrop на iPad, iPhone и Mac. Теперь, когда надежность функции доказана, Google готовится распространить ее на всю экосистему Android.

Также компания заявила, что прилагает много усилий для упрощения перехода пользователей iPhone и iPad на Android. Есть вероятность, что первыми опцию получат смартфоны Galaxy вместе с апдейтом One UI 8.5. Остается надеяться, что Apple не начнет блокировать нововведение. 

Источник:
SamMobile
