



В последние годы технологические компании все больше говорят о конфиденциальности, и Apple гордится тем, что лучше остальных защищает данные пользователей. IT-исследователь Дуглас Лейт из Тринити-колледжа, Дублин, решил проверить это утверждение на практике в своей новой работе.



В ходе исследования был проанализирован объем телеметрических данных, передаваемых напрямую компаниям, отвечающим за операционные системы iOS и Android. Дуглас отслеживал не только данные, отправляемые в Apple или Google при работе с предустановленными приложениями компаний, но и также в периоды фоновой активности. Еще одним интересным моментом этого исследования является то, что оно также учитывает данные, отправленные от пользователей, которые решили не делиться какой-либо информацией с компаниями в настройках своей операционной системы.



Результаты оказались любопытными: в то время как iOS автоматически собирает данные из Siri, Safari и iCloud для отправки в Apple, Android собирает данные из Chrome, YouTube, Google Docs, Safetyhub, Google Messenger, Clock и Search, даже если пользователь не вошел в учетную запись Google. При этом если устройства на iOS в режиме ожидания за 12 часов отправляют в Apple в среднем 52 КБ данных, то девайсы на Android отправляют в Google в 20 раз больше информации — 1 МБ. При этом, что интересно, даже в режиме ожидания практически все протестированные девайсы подключались к серверам своей компании в среднем раз в 4.5 минуты.



Также стоит отметить, что Apple никак не прокомментировала исследование Дугласа, а вот Google с ним не согласился. По словам представителя компании, Google не собирает в 20 раз больше данных, чем Apple: «Согласно нашему исследованию, эти результаты отличаются на порядок, и мы поделились с исследователем нюансами нашей методологии перед публикацией».







Кроме того, Google проводит аналогию с автомобилями, которые «регулярно отправляют производителям основные данные о состоянии своих компонентов, и мобильные телефоны работают аналогичным образом». Кроме того, компания подчеркивает, что API Android и Google созданы для работы с различными типами устройств, утверждая, что данные телеметрии необходимы для настройки платформы под разные смартфоны и планшеты.