



Компания Google временно приостановила распространение Chrome версии 79. Это произошло после того, как выяснилось, что обновлённая версия браузера удаляет данные на устройстве.



Проблема затрагивает только сборку Chrome для Android. В неё закрался баг, из-за которого браузер по ошибке удаляет данные в некоторых приложениях — тех, что используют встроенный в Android компонент WebView.



Как это возможно? Дело в том, что Chrome может «встраиваться» в приложения, открывая в них веб-страницы. Если у приложения нет собственного браузера, он может инициировать запуск компонента WebView и открывать сайты с помощью Chrome. Таким образом, например, работает браузер поисковой системы DuckDuckGo, у которого нет собственного движка для рендеринга веб-контента. WebView также используется в лёгких версиях некоторых приложений (например, Twitter Lite) — для снижения потребления ресурсов на слабых смартфонах они загружают контент с веб-страниц.



В Chrome 79 изменились локации, где хранятся данные, полученные от сайтов. Изменения затронули localStorage и WebSQL — два типа хранилища, которые используются мобильными приложениями. Chrome обращается к новым локациям, а в них нет тех данных, которые должны быть в приложении.



Пользователи в недоумении: они открывают привычные приложения, а вместо нужного контента видят пустые страницы или сообщения об ошибках загрузки данных. Естественно, они недовольны, идут в Play Маркет и выставляют плохие оценки.



По словам Google, 79-ю версию Chrome уже установили 50% пользователей этого браузера на Android. В скором времени будет выпущено обновление, которое устраняет найденный баг, после чего распространение апдейта будет возобновлено.



Chrome распространяется не только в Play Маркете, но и через сторонние магазины приложений. Google не рекомендует устанавливать 79-ю версию браузера до тех пор, пока не будет решена проблема с размещением хранилища данных.



В настоящее время Google совместно с разработчиками приложений решает, как поступить. Компания рассматривает два возможных варианта. При первом в Chrome сохранятся новые локации для хранения данных, а приложениям нужно будет каким-то образом перенести туда свою информацию. При втором сделанные изменения будут отменены, а Chrome продолжит использовать старые локации.



Самое забавное, что разработчики приложений не спешат предпринимать что-либо для решения проблемы самостоятельно. Во-первых, у 50% пользователей всё ещё установлена старая версия Chrome, с которой приложения работают нормально. Во-вторых, они боятся перенастраивать локации, ведь Google может отменить изменения, из-за чего контент в этих приложениях может оказаться недоступен для всех.







